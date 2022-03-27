الوكالة الأمريكية: نفخر بوساطتنا في توقيع اتفاقية المصالحة  بين “التبو والعرب” في مرزق

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بأنها يسّرت، من خلال نقابة المحامين الأمريكيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مرزق.

وأوضح السفارة في بيان لها، أن دون بينيل المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ألقى كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير نورلاند، أعرب فيها عن دعم الولايات المتحدة لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين.

وتابع البيان؛ “نهنّئ وفدي التبو والعرب الذين اختاروا السلام على الحرب، ووقعوا بالأمس في تونس العاصمة أمام مستشارة الأمين العام لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهّد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل مرزق”.

وختم البيان موضحًا أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاؤها تقف على استعداد لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية وبناء مرزق كمدينة يعمّها السلام والازدهار”.