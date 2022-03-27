الجزائر تؤكد أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت الجزائر على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، والعمل على تثبيته، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الساحة الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ولم الشمل، وطي الخلافات الداخلية.

جاء ذلك، خلال كلمة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال جلسة عمل تحت عنوان :”بناء الاستقرار في ليبيا”، على هامش انعقاد النسخة العشرين من منتدى الدوحة الدولي بالعاصمة القطرية، والذي انطلق، أمس، ويختتم أعماله اليوم الأحد.

وأوضح لعمامرة أن الاستحقاق الانتخابي يجب ألا يتحول إلى غاية بحد ذاتها، لأن الغاية تبقى أشمل والاستحقاق الانتخابي على قدر أهميته في حل مشكلة الشرعية يتوقف على مدى التقدم المحرز في بقية المسارات التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة وتكاملية لتحقيق الهدف الأسمى في إنهاء الأزمة.

وأضاف أنه، من هذا المنظور، يجب توجيه نفس القدر من الاهتمام للمسارين السياسي والأمني، نظرا لترابطهما الوثيق وتأثرهما ببعضها البعض.