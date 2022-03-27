«يونيسيف»: مقتل طفلين وإصابة ثالث نتيجة انفجار مخلفات الحرب في بنغازي وسرت

أعلنت القائم بأعمال الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا «يونيسيف»، لنا وريكات، مقتل طفلين وإصابة ثالث جراء انفجار مخلفات حرب في كل من بنغازي وسرت، وفق بيان نُشر اليوم الأحد، عبر صفحة «يونيسيف ليبيا» على «فيسبوك».

وقالت وريكات في البيان إن «اليونيسيف تلقت تقارير تفيد بمقتل طفلين وإصابة طفل ثالث نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب»، مشيرة إلى أن «الأطفال – ومن بينهم شقيقان – يبلغون من العمر ستة وسبعة و16 عامًا من بنغازي وسرت».

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وأضافت وريكات أن الأمم المتحدة «تمكنت خلال العام الماضي من التحقق من مقتل أو إصابة 26 طفلاً على الأقل في ليبيا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب»، داعية «جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة ودعم الأطفال والأسر المتضررة».

وأكدت وريكات في ختام البيان أن «لكل طفل في ليبيا، في جميع أنحاء البلاد الحق في العيش في بيئة آمنة ومحمية»، منوهة بمواصلة «يونيسيف» الشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام لرفع الوعي بين الأطفال والتوعية بمخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا.