في بنغازي.. السفيرة البريطانية تبحث التعاون مع الشركات الليبية

العنوان-طرابلس

بحثت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، اليوم الأحد، الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم.

وعبرت السفيرة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب زيارتها الأولى لمدينة بنغازي عن سعادتها بالزيارة، وعن أملها في أن تكون هذه الزيارة “بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة”.

وكانت قد بحثت مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الثلاثاء الماضي، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.