انطلاق برنامج زراعة القرنية بالمستشفيات الليبية

أعلنت وزارة الصحة إطلاق البرنامج الوطني لزراعة القرنية، والذي يهدف لإجراء 500 عملية جراحية لزراعة القرنية في مدن طرابلس، ومصراتة، وسرت، وبنغازي، وسبها، وطبرق تحت إشراف أطباء زوار.

وسيشرع أطباء قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس، الأحد، في عمليات زراعة قرنية العين بعد توقف لمدة ثماني سنوات، سيتم خلالها إجراء عدد 20 عملية زراعة قرنية بالتعاون مع أطباء زائرين، ضمن أكثر من مائة حالة تم الكشف عليها.

من جانبه اعتبر رئيس قسم جراحة العيون بمستشفى طرابلس جمال بالناصر، أن استئناف عملية الزراعة خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار التنسيق بين المستشفى واللجنة الوطنية لزراعة القرنية، من أجل توطين العلاج بالداخل بالتعاون مع أطباء زوار، بهدف نقل الخبرة للطبيب الليبي حتى تتم الزراعة مستقبلاً من قبل الأطباء الليبيين.

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