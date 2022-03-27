سقوف سعرية لعدد من المواد الغذائية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، محمد الحويج، قرارا يقضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك .

ووفق القرار فإن السعر الأقصى لكيلو المكرونة بـ3 دينار والأرز بـ3.5 والزيت بـ10 دينار وعلبة الطماطم بـ 3 والحليب بـ 3.5.

وطالب القرار أصحاب المراكز التجارية بوضع الأسعار في مكان بارز حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع عليها.

ويعد القرار ساريا من تاريخ إصداره وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يعاد النظر في استمراره وفقا للظروف الاقتصادية.

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