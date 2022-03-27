السفيرة البريطانية تبحث مع بلدية بنغازي التعاون مع الشركات الليبية

أخبار ليبيا 24

بحثت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، اليوم الأحد، الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، عبرت السفيرة عقب زيارتها الأولى لمدينة بنغازي عن سعادتها بالزيارة.. وعن أملها في أن تكون هذه الزيارة “بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة”.

يذكر أن السفيرة البريطانية كانت قد بحث الثلاثاء الماضي آخر المستجدات السياسية في ليبيا. مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.