المنفي لـ”الحويج”: يجب وضع حلول عاجلة لارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، اليوم الأحد، إجراءات الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية في السوق المحلية.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي، مع الوزير، الضوابط التي تم وضعها لضمان خفض أسعار السلع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر.

وشدد المنفي خلال اللقاء، على العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية، من خلال إستراتيجية واضحة، للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مشيراً إلى أن اللجان المختصة عاكفة على وضع أفضل السبل لضمان انسياب السلع، وتوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة.