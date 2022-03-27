الكبير يبحث مع محافظ مصرف قطر سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المصرفين

العنوان-الدوحة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اجتماعا مع محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، خلال زيارة الكبير إلى قطر، لمناقشة العلاقات الثنائية بين المصرفين.

وبحسب بيان مقتضب لمصرف ليبيا المركزي تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف قطر المركزي وسبل تعزيزها وتطويرها​.

ويتزامن وجود الصديق الكبير في قطر مع وجود وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، التي تشارك في منتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت شعار “التحول إلى عصر جديد”، الذي يعقد على مدار يومي 26 و27 مارس.