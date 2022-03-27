ليبيا الان

الكبير يبحث مع محافظ مصرف قطر سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المصرفين

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-الدوحة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اجتماعا مع محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، خلال زيارة الكبير إلى قطر، لمناقشة العلاقات الثنائية بين المصرفين.

وبحسب بيان مقتضب لمصرف ليبيا المركزي تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف قطر المركزي وسبل تعزيزها وتطويرها​.

ويتزامن وجود الصديق الكبير في قطر مع وجود وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، التي تشارك في منتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت شعار “التحول إلى عصر جديد”، الذي يعقد على مدار يومي 26 و27 مارس.


Post Views:
48

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك