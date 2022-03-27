وزارة الصحة تطلق برنامج توطين العلاج بالداخل

أعلنت وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال اليوم الأحد إطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي في بيان صحفي إن تنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل سيتم عبر استضافة أطباء أجانب وعرب زوار لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة، فضلا عن إجراء اتفاقات توأمة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة لتغطية النقص في الكوادر الطبية بالمستشفيات عن طريق إرسال فرق طبية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات النائية الواقعة ضمن المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات بحوادث الطرق، فضلا عن المستشفيات القروية والعامة الواقعة بالمناطق الممتدة على طول الجنوب الليبي.

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