الزادمة يعقد اجتماعاً أمنياً لإرساء دعائم الإستقرار القومي بكافة مناطق الجنوب

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً بوزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الصناعة والمعادن امحمد السعيدي، ووزير السياحة علي قلمة، ووزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف، ووزير البيئة محمد عبد الحفيظ، ومدراء الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية والشرطية وروافدها المختلفة، المنوط بها المحافظة على الأمن العام وإرساء دعائم الإستقرار القومي بكافة مناطق الجنوب.

وناقش الزادمة، خلال الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي التابع له، جملة من المواضيع المتعلقة بكيفية تسهيل كافة السبل اللوجستية والاجرائية التي من شانها تفعيل خطة الحكومة في دعم المحافظة على الأمن القومي والديمغرافي بمناطق الجنوب، بالإضافة الى مناقشة طرائق تعزيز التعاون المحلي والدولي لمحاربة اللإتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من الظواهر السلبية والهدامة.

كما عُرضت اثناء الاجتماع كثير المقترحات والتوصيات البنيوية والتطويرية ، والتـي ستعمل الحكومة الليبية على تضمينها في برامجها الاستراتيجية لفرض والاستقرار الامني على المديين القريب والبعيد