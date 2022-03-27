خارجية الدبيبة: “كتي” شارك احتفالية سفارة بنغلاديش بذكرى الاستقلال

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المشاركة في الاحتفالية التي أقامتها سفارة بنغلاديش بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأوضحت السفارة في بيان، أن “وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات، بالوزارة يشارك في الاحتفالية التي أقامتها سفارة بنغلاديش بمناسبة ذكرى الاستقلال”.

وأوضح البيان، أن “وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، شارك في الاحتفالية التي أقامتها سفارة بنغلاديش في ليبيا إحياءً للذكرى السنوية الحادية والخمسون لاستقلال بنغلاديش والتي تصادف 26 من شهر مارس من كل عام”.

وشارك في الاحتفالية عدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، والسفراء المعتمدين لدى ليبيا والجالية البنغالية في طرابلس.

وختم البيان، موضحًا أن الوكيل ألقى كلمة بالمناسبة معربًا عن تهاني دولة ليبيا للحكومة والشعب البنغلاديشي بهذه المناسبة، متمنيًا لهم مزيد التقدم والازدهار ، مؤكدًا على “عمق العلاقة التى تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات”.