السفيرة البريطانية تناقش مع المشير حفتر الغزو الروسي لأوكرانيا وسحب المرتزقة من ليبيا

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها ناقشت خلال لقائها مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، «الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا» وفق تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها على «تويتر».

وأضافت هورندال أنها حثت أيضًا خلال اللقاء مع المشير خليفة حفتر جميع الأطراف في ليبيا على التواصل مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وقالت: «في لقائي اليوم بالمشير حفتر، كنت واضحة بشأن الحاجة إلى تجنب عودة الحرب».

ووصلت السفيرة البريطانية في وقت سابق اليوم إلى مدينة بنغازي للمرة الأولى، وأعربت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» عن سعادتها بالزيارة، وعن أملها في أن تكون «بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة».

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والتقت السفيرة البريطانية في بنغازي كلًا من رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، وسلمته معدات الوقاية الصحية الشخصية من فيروس كورونا، وبحثت معه «الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم»، وفق ما أعلنت السفارة.

كما التقت السفيرة البريطانية كذلك نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، حيث ناقشت معه أعمال توحيد المصرف والوضع الاقتصادي، وأعمال التطوير في مجال العمل المصرفي وإعمال الحوكمة التي يجريها مصرف ليبيا المركزي للرفع من القطاع المصرفي في ليبيا.