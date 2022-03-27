الحبري يبحث مع السفيرة البريطانية توحيد المصرف المركزي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها ناقشت خلال اجتماعها في بنغازي، اليوم الأحد، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، توحيد المصرف المركزي ومستقبل الاقتصاد الليبي وإمكانات بريطانيا للاستثمار والمساعدة في تنويع اقتصاد ليبيا.

ووصفت السفيرة في تغريدة لها عبر صفحتها بـ تويتر اللقاء بـ”المثمر”.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بنغازي عبر فيسبوك أن الحبري بحث مع السفيرة البريطانية أعمال توحيد مصرف ليبيا المركزي والوضع الاقتصادي.

لافتا أن اللقاء تم خلاله مناقشة أعمال التطوير في مجال العمل المصرفي وإعمال الحوكمة.. التي يجريها مصرف ليبيا المركزي للرفع من القطاع المصرفي في ليبيا.

ووصلت السفيرة البريطانية في وقت سابق اليوم إلى مدينة بنغازي للمرة الأولى وأعربت في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن سعادتها بالزيارة.. وعن أملها في أن تكون بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة.

والتقت السفيرة البريطانية لدى وصولها إلى بنغازي، مع القائد العام للقوات المسلحة.. المشير خليفة حفتر، حيث تم بحث الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.