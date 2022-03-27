وزير الخارجية الجزائري: ندعم تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا وطي صفحات الماضي

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال «لعمامرة»، خلال مشاركته بمنتدى الدوحة؛ إن “الجزائر تؤكد أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولم الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب”.

وأضاف أنه “من المهم إجراء الانتخابات لحل مشكل الشرعية وذلك يتوقف على مدى التقدم المحرز في بقية المسارات التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة وتكاملية لتحقيق الهدف الأسمى في إنهاء الأزمة”.

وأردف أن “اتفاق وقف إطلاق النار يعد أهم مكسب تحقق خلال العامين الماضيين، وبالتالي وأخذا بعين الاعتبار التخوفات القائمة من عودة المواجهات المسلحة، لابد من مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق وتثبيته عبر نشر المراقبين الدوليين والمحليين وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وكذلك الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.

وختم موضحًا أنه نظرًا لما تخلفه الأزمة الليبية من تداعيات مباشرة على دول الجوار، فإن هذه الأخيرة تتطلع إلى المساهمة في تجسيد أهداف المسار الأمني بالتعاون مع لجنة العسكرية المشتركة”.