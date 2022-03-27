الحويج: مجلس الوزراء يدرس إقرار علاوة غلاء المعيشة بقيمة 300 دينار للفرد

العنوان-طرابلس

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحويج. إن مجلس الوزراء يدرس إقرار علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 دينار ليبي للفرد الواحد.

وأوضح الحويج في تصريحات تلفزيونية أن العلاوة ستصرف مرتين، خلال عام 2022، الأولى قبل رمضان والثانية قبل عيد الفطر كعلاج قصير المدى.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن زيادات النفط تغطي هذه العلاوة التي هي من حق المواطن.

وذكر الحويج أن هناك بديلين آخرين وهما تفعيل دور صندوق موازنة الأسعار من خلال تكليفه باستلام السلع الأساسية الموردة من التجار والمصانع الموردة لها ويتولى بيعها بنسبة دعم حسب الاتفاق.

وأفاد وزير الاقتصاد أن البديل الآخر هو صرف البديل النقدي الشهري للمواطن والمقدر حاليًا بـ 92 دينار مبلغ سنوي لعدد 7 مليون و600 ألف مواطن.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي دعا وزير الاقتصاد إلى ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر.