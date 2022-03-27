اوحيدة: حوار ستيفاني ويليامز هدفه نسف الاتفاق الليبي الليبي.. ومجلس الدولة يساهم في هذا الإجهاض

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وتكرار تأكيدات ستيفاني ويليامز بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها قائلًا: “لم أسمع بهذه التصريحات، وإن صح وجود مرتزقة وغيرهم فليتم تجميدهم وليذهبوا إلى روسيا أو أوكرانيا، أعتقد المرتزقة في ستين داهيه”.

اوحيدة أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن الصراع في طرابلس لا علاقة للروس فيه، فهو صراع ما بين أشخاص سواء رئيس الحكومة الجديد المختار من مجلس النواب أو السابق عبد الحميد الدبيبة، فكلاهما من الغرب الليبي، مشيرًا إلى أن الجميع ضد أن يكون هناك عنف ويتطلع للتفاهم، خاصة أنه لا يوجد تدخل خارجي إلا من وراء ستار ربما لدعم أطراف على الأرض.

ورأى أن الدول التي لا تريد حل الإشكال الليبي هي تركيا وخلفها أمريكا وبعض الدول الغربية الذين يريدون لملف الأزمة الاستمرار، والدليل محاولتهم عرقلة التفاهم الليبي الليبي الذي أنتج خارطة الطريق وفق التعديل الدستوري الثاني عشر، ومن الواضح أنه ينص على تكليف خبراء ليبيين ينقحون ويطلعون على مسودة الدستور والخلافات التي فيها، خلال فترة محددة وتحال للاستفتاء.

وتابع: “محاولة الإيحاء بأن هناك قوة أجنبية شرعية وأخرى غير شرعية، هذه الأسطوانة مللنا منها، المعروف أن الاتفاقية لم يوافق عليها مجلس النواب ولم تعقد اتفاقية رسمية، وهي اتفاقية مع طرف من أطراف الصراع ويفترض أنه كل ذلك قد جُبَّ بالاتفاق السياسي في جنيف، والذي نتج عنه خارطة طريق واضحة جدًا وإخراج كل المرتزقة، روسيا هي أصرت على إخراج المرتزقة، ومن عرقل ذلك تركيا والسلطة التنفيذية في طرابلس، سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة، لم نتطرق للملف إطلاقًا”.

كما استبعد أن يكون هناك تلاقيًا مع خارطة الطريق التي أصدرها مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وهي تكليف 24 خبيرًا من المجلسين بالمناصفة من كل ليبيا ويمثلونها، فمجلس النواب تماهى مع ما يطلبه مجلس الدولة في كل مرة، وهم أصروا على أن تكون الانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وفق الدستور المعد، ويجب أن يتم الاستفتاء على الدستور، لكن هناك بعض الأمور الخلافية التي يجب إعادة النظر فيها.

واعتبر أن ستيفاني ويليامز عندما رأت أن هناك إمكانية لنجاح حوار ليبي ليبي دخلت على الخط وأججت الصراع مرة أخرى ودخلت في أمر موازٍ، ومجلس النواب لا يستطيع التماهي معه؛ لأنه مربوط بالإعلان الدستوري الثاني عشر، وهو في صدد تشكيل لجنته وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري، إلا اذا لم يتجاوب مجلس الدولة مع ذلك، مؤكدًا على أن حوار ستيفاني ويليامز هدفه نسف الاتفاق الليبي الليبي ومجلس الدولة يساهم في هذا الإجهاض.

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