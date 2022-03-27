دعوات أممية لحماية الأطفال في ليبيا من مخلفات الحروب

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، جميع الأطراف الليبية إلى العمل على إزالة الألغام، والذخائر غير المتفجرة من مخلفات الحرب، إلى جانب دعم الأطفال والأسر المتضررة.

وجاء بيان المنظمة الذي اطلعت عليه 218، عقب تلقيها تقارير تفيد بمقتل طفلين وإصابة ثالث من بينهم شقيقان في مدينتي بنغازي وسرت، تتراوح أعمارهم بين الـ 6 سنوات والـ 16 عاما.

واعتبرت اليونيسف أن لكل طفل في ليبيا الحق في العيش في بيئة آمنة ومحمية، مضيفة بأنها خلال العام الماضي تحققت من مقتل وإصابة 26 طفلا على الأقل بسبب مخلفات الحرب.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنها تواصل بالشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، جهود رفع الوعي بين الأطفال، والتوعية بالمخاطر، وآثار المتفجرات في جميع أنحاء ليبيا.

وتتكرر حوادث وفاة الأطفال في ليبيا بسبب انفجار مخلفات الحروب، فقد قتل منتصف ديسمبر من العام الماضي في منطقة ورشفانة، ثمانية أطفال جميعهم من عائلة واحدة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

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