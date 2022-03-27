ببنغازي.. حفتر يلتقي السفيرة البريطانية لدى ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها ناقشت خلال اجتماعها في بنغازي، اليوم الأحد، مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.

وأوضحت السفيرة في تغريدة لها عبر تويتر.. أن المملكة المتحدة تحث جميع الأطراف في ليبيا إلى التواصل مع المستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز.

ولفتت السفيرة أنها أوضحت خلال اللقاء أن ليبيا بحاجة إلى تجنب عودة الحرب.

وكانت قد بحثت السفيرة البريطانية مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، اليوم الأحد. الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم.