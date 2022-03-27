وزير الداخلية لمدراء المديريات والأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية: الهدف الأساسي للوزارة هو العمل على ضرورة تنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2019م

عُقد اليوم الأحد، في مدينة بنغازي إجتماع تقابلي بين وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة مع مدراء المديريات و الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية.

ورحب أبو زريبة بمقابلتهم وكان سعيدًا للحديث على تطوير الوزارة والعمل على توفير احتياجاتها والاستماع إلى المشاكل الأمنية بمكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية والعمل على حلها.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع من أهمها إعادة هيكلية تنظيم الوزارة، والصعوبات التي تواجه عمل المديريات والأجهزة الأمنية ومنتسبيها من حيث التواصل والمشاكل والعراقيل التي تواجههم وآلية حلها.

وأكد أبو زريبة على أن الوزارة ستعمل على ربط الشبكات الإدارية بعضها ببعض، موضحًا بأن هدف وزارة الداخلية العمل على استحداث ميزات خاصة للمنتسبين الذين سيعملون في مدن بعيدة عن مدنهم، من حيث السكن وغيرها من الميزات التي تساعدهم على أداء واجباتهم بأكمل وجه.

وأضاف أبو زريبة بأن الهدف الأساسي للوزارة هو العمل على ضرورة تنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2019م، وتنفيذ جدول المرتبات المُلحق بالقانون.