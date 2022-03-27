بحضور القطراني وأبوزريبة.. حفل تخريج دفعة ضباط شرطة في المنطقة الشرقية (صور)

أقيم، اليوم الأحد، بمدينة بنغازي حفل تخريج الدفعة الثانية لضباط الشرطة من خريجي «المعهد العالي للضباط» من حاملي الشهادة الجامعية، وذلك بحضور وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة.

كما حضر الحفل نائب رئيس الوزراء بالحكومة نفسها علي القطراني، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، رفقة «عدد من الوزراء وعدد من الضباط وضباط الصف من مختلف مكونات وزارة الداخلية، وأهالي الخريجين»، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، مساء اليوم الأحد.

وأكد «أبوزريبة»، خلال كلمته في الحفل، أن وزارته «تعمل على تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 كوحدة واحدة إداريًا وماليًا، وتنفيذ جدول المرتبات الملحق بالقانون بعيدًا عن تشخيص نصوصه، ليكون حافزًا لأعضاء هيئة الشرطة لبذل مزيد من العطاء في سبيل أمان الوطن».

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اجتماع أمني بخصوص الجنوب

وفي سياق متصل، عقد نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة اجتماعًا بحضور المبروك غيث وزير الشؤون الاجتماعية، وامحمد السعيدي وزيرالصناعة والمعادن، وعلي قلمه وزير السياحة، وعبدالله الشارف وزير العمل والتأهيل، ومحمد عبدالحفيظ وزير البيئة، بالإضافة إلى مديري المديريات وروساء الأجهزة الأمنية والشرطية وروافدها المختلفة.

وأفاد بيان نشرته صفحة «الزادمة» على «فيسبوك بأن الاجتماع يأتي في إطار سعي الحكومة الليبية لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية في مناطق الجنوب الليبي».

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع المتعلقة بكيفية تسهيل كافة السبل اللوجستية والإجرائية التي من شانها تفعيل خطة الحكومة في دعم المحافظة على الأمن القومي والديمغرافي بمناطق الجنوب، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون المحلي والدولي لمحاربة الإتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من الظواهر السلبية والهدامة.

وأوضح أن الاجتماع استعرض الكثير من المقترحات والتوصيات البنيوية والتطويرية، والتي ستعمل الحكومة على تضمينها في برامجها الاستراتيجية لفرض والاستقرار الأمني على المديين القريب والبعيد.

حفل تخريج دفعة ضباط شرطة في المنطقة الشرقية (صفحة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا على فيسبوك)

حفل تخريج دفعة ضباط شرطة في المنطقة الشرقية (صفحة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا على فيسبوك)

حفل تخريج دفعة ضباط شرطة في المنطقة الشرقية (صفحة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا على فيسبوك)

حفل تخريج دفعة ضباط شرطة في المنطقة الشرقية (صفحة وزارة الداخلية بحكومة باشاغا على فيسبوك)

جانب من اجتماع لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية في مناطق الجنوب الليبي (صفحة نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة)

جانب من اجتماع لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية في مناطق الجنوب الليبي (صفحة نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة)

جانب من اجتماع لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية في مناطق الجنوب الليبي (صفحة نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة)

جانب من اجتماع لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية في مناطق الجنوب الليبي (صفحة نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة)

جانب من اجتماع لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية في مناطق الجنوب الليبي (صفحة نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة)

جانب من اجتماع لتفعيل دور الأجهزة الأمنية والشرطية في مناطق الجنوب الليبي (صفحة نائب رئيس الحكومة عن الجنوب سالم الزادمة)