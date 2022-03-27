يونيسف: ندعو جميع الأطراف في ليبيا لبذل كل الجهود لإزالة الألغام  

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل طفلين وإصابة طفل ثالث نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب، موضحة أن الأطفال – ومن بينهم شقيقان – يبلغون من العمر ستة وسبعة و16 عامًا من بنغازي وسرت.

وقالت اليونيسف في بيان اليوم الأحد: “خلال العام الماضي، تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من مقتل أو إصابة 26 طفلاً على الأقل في ليبيا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب”، ودعت جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة ودعم الأطفال والأسر المتضررة.

وأكدت المنظمة الأممية على أن لكل طفل في ليبيا، في جميع أنحاء البلاد الحق في العيش في بيئة آمنة ومحمية، لافتة إلى استمرارها في الشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام لرفع الوعي بين الأطفال والتوعية بمخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا.

وفي 17 مارس الجاري، انفجر لغم أرضي في منطقة الطلحية ببنغازي، ما تسبب في مقتل الطفلين يوسف علي الجرو الجازوي (10 سنوات)، وعبدالرحمن علي الجرو الجازوي (7 سنوات)، وجرت عملية نقلهما إلى مستشفى الجلاء ببنغازي لمحاولة إسعافهما، إلا أنهما فارقا الحياة.

وقال مصدر مطلع إن الحادث وقع نتيجة انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم مجلس شورى بنغازي قبل سنوات خلال عملياته ضد الجيش الوطني الليبي، الذي تمكن من طرد الإرهابيين من المنطقة الشرقية وملاحقة فلولهم.