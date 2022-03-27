اللافي يزور الكوني في مدريد بعد عملية جراحية بإحدى مصحاتها

زار عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي أمس العاصمة الإسبانية للاطمئنان على صحة عضو المجلس، موسى الكوني الموجود حاليًا في مدريد، بعدما أجرى عملية جراحية في إحدى مصحاتها، إثر إصابته بوعكة صحية.

وقال مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن اللافي مثَّل المجلس في هذه الزيارة، وأن الكوني غادر المصحة، بعد تعافيه، وهو الآن في صحة جيدة.

وغاب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني طوال الأشهر القليلة الماضية عن المشهد السياسي الليبي، ما أثار عديد التساؤلات حول أسباب غيابه.