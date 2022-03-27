منسق البعثة الأممية في ليبيا يبحث مع وفد مجلس أعيان ليبيا للمصالحة جهود ومقترحات حل الازمة الليبية

طرابلس 27 مارس 2022 ( وال )- عبر مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، عن مخاوفه بشأن الوضع السياسي الحالي، وتأثيره على حياة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من المجلس اليوم الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ومنسق البعثة ” ريزدون زينينغا ” وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للبعثة.

وأكد الوفد خلال اللقاء، على أن الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في غضون ستة أشهر، هي الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تجديد الجهود، من أجل المصالحة الوطنية من خلال المسار الاجتماعي.

وقدم وفد المجلس خلال لقائهم ” ريزدون زينينغا “، مقترحات لحل الإنسداد السياسي المتعلّق بالسلطة التنفيذية، من خلال حلول متجذرة في العادات والتقاليد الليبية، بحسب ما نشرته البعثه.

وقد رحَّب الأمين العام المساعد، ” زينينغا ” بجهودهم ومقترحاتهم، مؤكداً بأن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية وإطار قانوني في أقرب مدّة زمنية ممكنة. (وال _ طرابلس)

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