رئيس البعثة الأممية: ملتزمون بإجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية في أقرب وقت

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ومنسق البعثة ريزدون زينينغا اليوم الأحد بوفد من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، والذين أطلعوا البعثة على مخاوفهم بشأن الوضع السياسي الحالي وتأثيره على حياة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الوفد على أن الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في غضون 6 أشهر هي الحل الوحيد للأزمة الليبية، وعرضوا مقترحات لحل الانسداد السياسي المتصل بالسلطة التنفيذية، من خلال حلول متجذرة في العادات والتقاليد الليبية، وشددوا على ضرورة تجديد جهود المصالحة الوطنية من خلال المسار الاجتماعي.

ورحَّب الأمين العام المساعد بجهودهم ومقترحاتهم، وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية وإطار قانوني في أقرب مدّة زمنية ممكنة.