توحيد المصرف المركزي على طاولة الحبري والسفيرة البريطانية

العنوان-طرابلس

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها ناقشت خلال اجتماعها في بنغازي، اليوم الأحد، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، توحيد المصرف المركزي ومستقبل الاقتصاد الليبي وإمكانات بريطانيا للاستثمار والمساعدة في تنويع اقتصاد ليبيا، واصفة اللقاء بـ”المثمر”.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بنغازي عبر فيسبوك أن الحبري بحث مع السفيرة البريطانية أعمال توحيد مصرف ليبيا المركزي والوضع الاقتصادي.

ولفت المصرف إلى أن اللقاء تم خلاله مناقشة أعمال التطوير في مجال العمل المصرفي وإعمال الحوكمة التي يجريها مصرف ليبيا المركزي للرفع من القطاع المصرفي في ليبيا.

ووصلت السفيرة البريطانية في وقت سابق اليوم إلى مدينة بنغازي للمرة الأولى، وأعربت في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن سعادتها بالزيارة، وعن أملها في أن تكون بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة.