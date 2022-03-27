ويليامز تؤكد على ضرورة العمل لتطهير ليبيا من مخلفات الحرب

كررت المستشارة الأممية حول ليبيا الدعوة التي وجهتها منظمة رعاية الطفولة اليونيسف، لتطهير ليبيا من الذخائر غير المنفجرة، ولضمان حصول العائلات والمجتمعات على الدعم الضروري المطلوب لمواجهة واقع ما بعد الصراع.

وأشارت ويليامز إلى الجهود التي تبذلها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في القضاء على هذه التهديدات، مضيفةً أنها سهلت إزالة أكثر من مليون متفجر من مخلفات الحرب منذ عام 2011.

وتأتي هذه الدعوة بعد الأنباء التي وردت صباح اليوم عن مقتل طفلين وإصابة ثالث جراء انفجار مخلفات حرب في ليبيا في مدينتي بنغازي وسرت، تتراوح أعمارهم بين الـ 6 سنوات والـ 16 عاما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية