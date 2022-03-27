العمامرة: تحقيق المصالحة في ليبيا لا بد أن يبتعد عن منطق الغالب والمغلوب

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان العمامرة اليوم على أهمية تحقيق المصالحة في ليبيا بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولمّ الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب.

وأوضح العمامرة في تصريحات لصحيفة النهار الجزائرية أن عودة الاستقرار في ليبيا يحتاج إلى مساهمة جميع أبناء هذا البلد في إطار مشروع وطني شامل وجامع يحقق طموحاتهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية.

منبها إلى أن الاستحقاق الانتخابي على قدر أهميته في حل مشكلة الشرعية، يتوقف على مدى التقدم المنجز في بقية المسارات التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة وتكاملية لإنهاء الأزمة وأنه يجب توجيه نفس القدر من الاهتمام للمسارين السياسي والأمني، لترابطهما الوثيق وتأثرهما ببعضهما، كما وجدد استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الناجحة في هذا المجال، ومرافقة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع بالتعاون مع لجنة من الاتحاد الإفريقي كُلّفت بهذا الملف.

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