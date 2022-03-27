ليبيا في صدد استرجاع تمثال أثري

أخبار ليبيا 24

قام نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عميد أحمد الرياحي رفقة وفد مكون من مندوب عن وزارة الخارجية الليبية. وخبير من مصلحة الآثار بزيارة لدولة البرازيل. ضمن مهمة عملية للكشف عن تمثال أثري تم تهريبه إلى البرازيل واثبات ملكية الدولة الليبية له.

والتقى الوفد بالقاضية المكلفة بملف قضية هذا التمثال لطلب اجل لمدة معينة حتى يتم إجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة. التي تم أخذها من رأس التمثال، وأبدت القاضية موافقتها على منح الوفد الأجل المطلوب لحين استكمال الإجراءات.

كما التقى الوفد أيضاً بأعضاء الشرطة الفيدرالية البرازيلية بمقرهم للسماح للخبير بإجراء عملية الكشف المبدئية على هذه القطعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الليبية في سبيل استرداد القطع الأثرية المسروقة والمهجرة حول العالم.

جدير بالذكر بأن السفارة الليبية في دولة البرازيل كان لها دور كبيرة في عمليات التنسيق بين الوفد الليبي والسلطات البرازيلية في هذا الشأن.