وليامز: يمكن تجاوز أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إنها التقت خلال الفترة الأخيرة آلاف الليبيين من كافة أرجاء البلاد، وخلصت إلى عدم وجود رغبة في العودة إلى الصراع، وإرادة لإنهاء الفوضى بشكل سلمي عبر صناديق الاقتراع.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أكدت خلالها وليامز أن “غالبية الليبيين يريدون حقًا إنهاء 11 عامًا من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع”.

وتابعت: “هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية، وهناك صراع سياسي على من يتولى السلطة في طرابلس، ولكن يمكن تجاوز ذلك”.

وأوردت وليامز أن عدم التمكن من إجراء الانتخابات مثّل “خيبة أمل كبيرة” لليبيين خصوصًا بعد أن قام حوالي 2.8 مليون منهم بالتسجيل للانتخابات، إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وأوضحت المستشارة الأممية حصيلة لقاءاتها خلال الفترة الأخيرة بالآلاف من الليبيين أنه “لا رغبة في العودة إلى الصراع على نطاق واسع في ليبيا”.

وقالت وليامز إن المناورات السياسية التي تقوم بها مختلف الأحزاب في محاولة لعرقلة الانتخابات كشفت “انفصالًا كبيرًا بين الطبقة السياسية والجسم الانتخابي”، متابعة: “دائمًا ما تكون هناك شرعية ضعيفة مرتبطة بأي سلطة تنفيذية لا ينتخبها الشعب بصفة مباشرة”.

وقالت وليامز: “نحن في نقطة تحول حاسمة بالنسبة لهم لكي يأتوا إلى الطاولة بنوايا طيبة وبحسن نية من أجل حل هذه الأزمة”.

وتابعت أن “الخطوة الثانية هي الجلوس والنقاش الجديّ بنية طيبة والأخذ في الاعتبار أن ثلاثة ملايين شخص ينظرون إليهم”، وخلصت إلى أن “هذا يفترض أن يكون ضغطًا كافيا” لدفع الأطراف إلى التسوية.