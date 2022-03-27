الدبيبة يلتقي شكشك لمناقشة تطوير المؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقته “عبدالحميد الدبيبة” ، مع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” ، مساء اليوم الأحد في ديوان مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط.

والتي من خلالها سيتم معالجة الالتزامات القائمة والبرامج التنموية التي تساعد على رفع الإنتاج والمحافظة عليه.

كما تم مناقشة المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء والحلول المقترحة للتخفيف من أزمة الكهرباء استعدادا لفصل الصيف القادم.

وفي سياق آخر، وفي وقت سابق، قد طالب خالد شكشك “رئيس ديوان المحاسبة”، المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط بشكل عاجل إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي لانتفاء أي مبرر لاستمرار حجبها.

كما أشار “رئيس ديوان المحاسبة” إلى أن التخلف عن إحالتها سيتسبب في إلحاق أضرار بالصالح العام، وخصوصا الأضرار المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمجتمع ويلحق الضرر أيضآ بالمصرف المركزي الذي سيضطر إلى تسييل الودائع لتغطية الطلب على النقد الأجنبي.