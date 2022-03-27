خالد مازن يكلف مديرا جديدا لأمن صرمان

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، قرارًا بتكليف العميد صلاح الدين ارحومة، مديرًا لأمن صرمان.

ونص القرار رقم 559 لسنة 2022 على العمل به من تاريخ صدره الموقع اليوم الأحد 27 مارس، وإلغاء كل حكم يخالفه.

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والخميس الماضي، التقى وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مدير مديرية أمن صرمان العميد عبدالله العارف، واستعرض الأوضاع الأمنية وعددًا من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المديرية، وفق بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».