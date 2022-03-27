مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يشدد على إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر

شدد وفد مجلس أعيان ليبيا للمصالحة على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون 6 أشهر، معتبرين أن ذلك هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ومنسقها ريزدون زينينغا، حيث أبدوا مخاوفهم بشأن الوضع السياسي الحالي، وتأثيره على حياة المواطنين.

وعرض الوفد على زينينغا، مقترحات لحل حالة الانسداد السياسي فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، عبر حلول موجودة في العادات والتقاليد، مشددين على ضرورة تجديد جهود المصالحة الوطنية، من خلال المسار الاجتماعي.

ورحب زينينغا من جانبه، بجهود ومقترحات الوفد، مؤكدا لهم أن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء الانتخابات، وفقا لقاعدة دستورية وإطار قانوني، في أقرب وقت ممكن.

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