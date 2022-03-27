خارجية تصريف الأعمال تشارك في الاجتماع الوزاري الافتراضي بين الاتحاد الأفريقي والحكومة اليابانية

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات في حكومة تصريف الأعمال عمر كتي نيابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” في الاجتماع الافتراضي الوزاري الذي نظمته الحكومة اليابانية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي يوم أمس للتحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا ” التيكاد” والمقرر عقدها في العاصمة التونسية في أغسطس القادم.

الاجتماع حضره مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس قسم المنظمات المتعددة الأطراف بإدارة التعاون الدولي، إضافة إلى مندوبين عن إدارة آسيا وأستراليا وإدارة الشؤون الأفريقية، وترأس هذا الاجتماع وزير خارجية اليابان عن الجانب الياباني يوشيما ساها ياشي ووزيرة الخارجية السنغالية عن الجانب الأفريقي عائشة صال، وبمشاركة العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي.

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