 الآراء أغلبها تطالب شركة الكهرباء بالتعويض بدل تحصيلها الإيراد العام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

طالبت الشركة العامة للكهرباء الأربعاء الماضي المواطنين بالتعاون مع الفرق الفنية العاملة في الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام. والقضاء على التوصيلات غير الشرعية والتي جاءت تحت شعار “فكن معنا كما نحن دائما معك”.

وأكدت الشركة أنه يجب المشاركة في هذه الحملة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم. وحرص الشركة على وصول التيار الكهربائي إلى المواطن بدون مشاكل فنية .

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إمكانية امكانية استجابة المواطنين للحملة.

الشركة بطيئة في تنفيذ عملها

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “هل يتجاوب المواطنين مع الشركة العامة للكهرباء في حملتها الوطنية لتحصيل الإيراد العام ومطالبتها إياهم بالتعاون معها؟”.

يقول المشارك، سالم العبيدي، “لا طبعاً لأن حالياً الجو لا يوجد به رطوبة والأحمال غير كثيرة والجو متعدل يميل للبرودة والموضوع زاد عن حده!”.

ولفت العبيدي إلى أن شركة الكهرباء صرفت أكثر مليار دينار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة لبناء محطات جديدة! وأن رئيس الحكومة أكد أن شهر 11 ستحل فيه.. ولكن المشاكل لم تحل بعد.

وقال العبيدي: “إن تنفيذ مشاريع محطتي طرابلس وطبرق بطيئة جدا”. لافتا أن الشركة يجب عليها ألا تنتظر شيئا من المواطن إذا لم تقدم الخدمات”.. مضيفا: “مع كامل الاحترام للعاملين بالشركة من فنيين ومهندسين يعملون على الأرض.. لافتا أن حديثه عن أصحاب القرار.

تفعيل الشرطة الكهربائية

وفي رأي مخالف، رأى المشارك، محمد طاهر، أن جباية وتحصيل الإيراد العام لابد منه حتى يتم المحافظة على الشبكة.. مطالبا الشرطة الكهربائية بالعمل.

من جانبه قال المشارك، المعتصم المحيشي: “أنا متجاوب وأدفع إيراد الدين العام.. فهل الشركة حلت أزمة الكهرباء؟.. بالتأكيد لا”.

الوقت الحالي غير مناسب

أما المشارك، أرحومة العلاقي، يرى أن الوقت الحالي غير مناسب في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للمواطن الكادح.

بينما المشارك، كابر وسط جروحي، فطالب الشركة بتعويض الضرر المعنوي عن وصول ساعات انقطاع الكهرباء لـ 12 ساعة.. وأيضا عن الضرر المادي المتثل في تعطل الأجهزة الكهربائية نظرا لتذبذب التيار الكهربائي.

وقال المشارك، اسماعيل اسماعيل: “مفلسين مش لاقين ما نكلو يجو يقصوه وخلاص.. يعلم الله بالحال من الآخر”.

على الشركة تعويض المواطنين

وقالت المشاركة، أم سعيد، أن “تذبذب التيار الكهربائي وكثرة الانقطاع أفسدت عليها الأجهزة الكهربائية في منزلها”.

وفي رأي مغاير قال المشارك، فيصل أغريبيل: “لما لا يتم خفض قيمة هذه الديون للنصف نظراً لرداءة الخدمات منذ أكثر من 5 سنوات.. ولتحمل المواطن لأضرار ناتجة عن الشركة.. عدا أن المواطن عانى ويعاني من السياسات الاقتصادية الناتجة عن جهل المسيرين وهكذا تكون الحملة أكثر إنصاف”.

يقول المشارك، Ali Etomy :”هي الشركة تطالب المواطن بتسديد الديون مقابل لخدماتها… ما هي الخدمات التي قدمتها للمواطن.. وهو يمتلك مولد كهرباء ويشتري في النافطة بسعر السوق السوداء.. بالإضافة إلى عطل أجهزته الكهربائية.. الشركة هي من يجب أن تعوض المواطن”.

أذى نفسي ومادي تسببت به الشركة

أما المشارك، Abdu Zide فقال: “إذا كان في الدولة قانون يتم رفع قضية على شركة الكهرباء لتعويض المواطنين عن الأذى النفسي والمادي الذي لحق بهم وبأجهزتهم الكهربائية.

في حين تساءل المشارك، Abdel Raouff، “هل تعوض الشركة العامة للكهرباء المواطن ماديا ومعنويا في الخسائر والأضرار التي لحقت به.. بسبب انقطاع الكهرباء عنه خلال أكثر من 10 سنوات.. وشراء المولدات ومصاريف صيانتها ونقلها والوقوف في الطوابير خلال حر الصيف وبرد الشتاء من أجل شراء الوقود.. وترتب عليها أيضا تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة تذبذب الكهرباء.. وترتب عليها أيضا كوارث وحرائق ووفيات وتشوه جسدي وخسائر لا حصر لها”.