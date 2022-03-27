باشاغا: حكومتنا ستنطلق إلى الأمام ولن تقوم بأي ملاحقات أو تصفية حسابات

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن حكومته تملك القدرة على دخول طرابلس، لكنها تفضل دخولها بطريقة سلمية ودون إراقة الدماء.

وأضاف باشاغا في تصريحات لـ«قناة الحدث» تباعتها ورصدتها «الساعة24» إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تحاول جرنا إلى صراع سيسقط ضحايا”.

وأشار باشاغا، إلى أن هناك مليشيات مسلحة كانت تقف بجانب الحكومة المنتهية ولايتها، لكن اليوم تراجعت.

تابع:” نعمل الآن داخل ليبيا، وشكلنا مجموعات تقوم بالاتصال بالمجموعات المسلحة وأخرى تتصل بالسياسيين”.

ووجه انتقادات حادة للدبيبة، مؤكدا أن حكومته لها تجاوزات إدارية كثيرة، وهو أمر غير مسبوق لأي حكومة ليبية”.

وأوضح أن الحكومة الليبية ستنطلق إلى الأمام ولن تقوم بأي ملاحقات أو تصفية حسابات، مؤكدا أن ذلك يعود للجهات القضائية والرقابية.

ولفت إلى أن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تريد التشبث بالسلطة ونهب الأموال الليبية”، لافتا إلى أنها قامت بصرف الأموال على مجموعات إرهابية ومسلحة.