الليبية لحقوق الإنسان: يُمنع تصوير المحتاجين أثناء توزيع المساعدات

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنّه يُمنع ويُحظر تصوير المحتاجين أثناء عملية التوزيع المساعدات الإنسانية بشكل نهائي وبأي حال من الأحوال.

وتابعت اللجنة في بيان لها أنّه “يسمح فقط بتصوير عملية الإعداد والتجهيز وحركة السيارات والعاملين خلال فترة التجهيز”.

مؤكّدة أنّه يجب على “المنظمات الدولية والأممية العاملة في ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني المحلية الإلتزام بالمصلحة الفضلي للأطفال وصون واحترام كرامة المستفيدين من المساعدات الإنسانية” .

وأضاف بيان اللجنة أنّه “يُسمح بتصوير المستفيدين للتوثيق الداخلي بما يضمن كرامة المستفيدين وبعد موافقتهم، مشددة على منع نشر الصور بالإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، والغرض من التصوير لضمان الممول أو الوزارة أن المساعدات قد وصلت لمستحقيها” وفق تعبيرها.

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