من جادو.. الحداد يدعو إلى حوار وطني ليبي

دعا رئيس الأركان العامة بحكومة تصريف الأعمال الفريق محمد الحداد كل الأطراف السياسية الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار في حوار وطني ليبي خالص.

وأضاف الحداد في كلمة خلال زيارته مدينة جادو أن الحوار الوطني يضم جميع أطياف الليبيين على حد سواء، دون أي تدخلات خارجية ووصايات.

وأكد الحداد أن ليبيا تواجه وضعا سياسيا حرجا، والمستقبل الاقتصادي المجهول يُحيق بها.

وأوضح الحداد أن الأخطر من الوضع السياسي وحالة الاقتصاد، هو سقوط قيم المجتمع الليبي المسلم المحافظ في التعايش والجوار وانهيارها كل يوم.

وأشار إلى أن الجريمة في ازدياد، والبطالة في اطّراد، والأمراض الفتاكة في انتشار، مؤكدًا قلق رئاسة الأركان مما آلت إليه بلادنا، فالهوية الليبية في خطر، والقيم في انهيار، والفساد في تغول.

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