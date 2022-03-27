اللافي يزور الكوني في أسبانيا بعد عملية جراحية بإحدى مصحاتها

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي أمس بزيارة للعاصمة الإسبانية إطمئن من خلالها على صحة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني والموجود حاليًا في مدريد، بعدما أجرى عملية جراحية في إحدى مصحاتها، إثر إصابته بوعكة صحية.

وذكر مصدر مقرب من المجلس الرئاسي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن اللافي مثَّل المجلس في هذه الزيارة، وأن الكوني غادر المصحة، بعد تعافيه، وهو الآن في صحة جيدة.

ويجدر الاشارة الى أن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني قد غاب طوال الأشهر القليلة الماضية عن المشهد السياسي الليبي، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب غيابه.