الدورة الثانية لملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات تنطلق بطرابلس

انطلقت بالمدينة الرياضية بطرابلس، الأحد، فعاليات الدورة الثانية لملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، تحت عنوان “دور نظم المعلومات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني”.

وأكد رئيس الهيئة عبد الباسط الباعور في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، على أهمية الملتقى في الدفع بعجلة الابتكار في مجالات الاتصالات، وتقنية المعلومات، ونشر ثقافة الوعي التقني والمعلوماتي داخل المؤسسات.

ويتخلل الملتقى الذي يستمر حتى الـ30 من مارس الجاري، جملة من المحاضرات يقدمها أكاديميين تابعين لإدارات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبمشاركة عدد من شركات الاتصالات للقطاعين العام والخاص.

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