المنفي يناقش مع جمعة واللافي جهود «الرئاسي» لتحقيق السلام والاستقرار

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بمكتبه في طرابلس، اليوم الأحد، مع وزيري الدولة بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، والاتصال والشئون السياسية، وليد اللافي.

وقد استعرض المنفي من خلال الاجتماع، جهود المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة،

وعمله المستمر لإنجاح هذا الملف، بالتواصل مع كل أطراف العملية السياسية لتحقيق المصالحة الاجتماعية والسياسية والعسكرية ، طبقآ لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي في منشوره، أن وزيري الدولة عبرا خلال الاجتماع عن تأييدهما الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وأكدا دعم جهوده في استمرار دعم المصالحة الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.

يشار الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف الأطراف الفاعلة والمسؤولين بالجهات التنفيذية والتشريعية والحزبية والمدنية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية للمضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.