ترحيل 135 مهاجرا مصريا عبر منفذ امساعد البري

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق 135 مهاجرا غير قانوني من الجنسية المصرية، عبر منفذ امساعد البري، وذلك بالتعاون مع قوة دعم المديريات.

وكانت قوة دعم المديريات قد أوضحت بأنها ضبطت في وقت سابق 139 مهاجرا، قامت بتسليمهم بعد ذلك إلى مركز إيواء طبرق.

وأظهرت الصور التي نشرها الجهاز عبر صفحته الرسمية مجموعات من الأشخاص من أعمار متفاوتة وهم على متن سيارات عسكرية، فيما أظهرت صور أخرى أعدادا من المهاجرين داخل مركز الإيواء.

وكان عناصر أمن السواحل قد انتشلوا منتصف مارس الجاري، جثث ثمانية مهاجرين بعد غرق المركب الذي كانوا على متنه قبالة سواحل طبرق.

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