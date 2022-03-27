السفيرة البريطانية: كنت واضحة في لقائي مع المشير خليفة حفتر بشأن الحاجة إلى تجنب عودة الحرب

بنغازي 27 مارس 2022 (وال)- قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال اليوم الأحد، إنها ناقشت خلال لقائها مع المشير خليفة حفتر، الغزو الروسي لأوكرانيا وأهمية سحب جميع المرتزقة من ليبيا.

وتابعت – في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر: ” كنت واضحة في لقائي مع المشير حفتر، بشأن الحاجة إلى تجنب عودة الحرب”.

وأضافت السفيرة البريطانية أنها تحث جميع الأطراف في ليبيا على التواصل مع المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز. (وال)

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