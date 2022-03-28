عدد من المسؤولين بالإدارة العامة لأمن المنافذ يتابعون سيّر العمل بمنفذ رأس أجدير الحدودي

طرابلس 27 مارس 2022 (وال)- تفقد عدد من المسؤولين بالإدارة العامة لأمن المنافذ اليوم الأحد، سير العمل ومستوى الأداء في تقديم الخدمات للمواطنين بمنفذ رأس أجدير الحدودي.

وتضمنت الجولة التفقدية مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل، ووضع الحلول التي من شأنها أن تُساهم في تذليل العقبات وإنجاح العمل وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وأكد رئيس المركز بمديرية أمن منفذ رأس جدير عميد أكرم باسكال خلال لقائه بمسؤولي الإدارة العامة لأمن المنافذ، بأن العمل جاري على حلحلة المشاكل التي تواجه منفذ رأس أجدير، لرفع المعاناة عن المسافرين وتقديم الخدمات وفق القوانين والتشريعات النافذة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال