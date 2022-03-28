الحويج يصدر قرارآ يلزم الصيدليات بوضع التسعيرة على الوصفة الطبية

“ اصدر وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة” محمد الحويج اليوم الأحد ، ” القرار رقم ( 382 ) لسنة 2022م بشأن آلية وضع التسعيرة للصيدليات الطبية .

وطالبت المادة الأولى من القرار كافة الصيدليات الطبية بوضع التسعيرة على الوصفة الطبية مصدقا عليها بختم الصيدلية او اصدار فاتورة مبينا بها نوع وسعر الدواء.

وألزم القرار في مادته الثانية كافة الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفيه.

كما دعت المادة الثالثة من هذا القرار المخاطبين بأحكامه العمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره