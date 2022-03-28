اليسير: الميليشيات والاخوان مستعدون لإشعال حرب لا تنتهي في ليبيا للبقاء بالسلطة

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير إن النفط تعرض لاعتداءات من بداية فبراير، واستهدف من جميع النواحي وتم تهميش القدرات الموجودة فيه وتمكين أقل القدرات في المؤسسة الوطنية للنفط، وتم تهميش الشخصيات ذات الخبرة والفهم والقدرة على تطوير قطاع النفط وتمكين الشخصيات المتحالفة مع المليشيات وغيرها.

اليسير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حكومة الدبيبة المنتهية الشرعية كان فيها شيء حسن، وهو وجود وزارة النفط والغاز وهذا مهم جدًا ونتيجة الوضع والفوضى تم تهميش هذه الوزارة وعدم تمكينها؛ لأن المؤسسة الوطنية للنفط أداة تنفيذية ويجب أن يكون هناك وزارة ووزير فعال ليمارس عمله السيادي على هذا القطاع، وهذه من ناحية الأمور المساهمة في تدمير النفط والغاز.

ولفت إلى أن ليبيا لم يتم استكشافها بالكامل، وهناك آبار، أغلبية النفط التي نتغذى منه منها آبار قديمة، وهناك كوارث طبيعية بيئية وبرك وبحيرات من النفط الذي يلوث البيئة في الواحات وغيرها، بالإضافة إلى أنها ثروة يمكن الاستفادة منها.

كما أفاد أنه من الواضح أن الدبيبة ومن خلفه يعرفون أنهم تورطوا بعد دخولهم وما قاموا به من رشاوى بوصولهم إلى السلطة الوهمية المشتركة مع المليشيات وجماعة الإخوان في طرابلس، وهم وضعوا أنفسهم تحت المجهر أكثر من قبل، وهم الآن متمترسون ومستعدون إلى أن يشعلوا حربًا لا تنتهي في ليبيا من أجل أن يبقوا وهذه عمليات استفزاز لنشوب الحرب. بحسب قوله.

واختتم حديثه بالقول: “لكي لا ننسى، الدبيبة جاء بتحالف ما بين علي الدبيبة وعلي الصلابي الإخوان، ومن يدير حكومته نفس من يدير الصلابي والحاج، وهذه نفسها المجموعة المسؤولة عن إدارة الحرب والفوضى في ليبيا من 2011، ولم تتغير، وما يمثله الدبيبة هو أسوأ ما صنع في تاريخ ليبيا من السرقة والنهب والاستهتار والإجرام. ساهموا في تدمير ليبيا و7 مليون. جالس ويحلل وننتظر مصيرنا أين ينتهي، كارثة”.

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