منشور للشركة الليبية للحديد والصلب يوضح أسباب رفع أسعار منتجاتها

أوضحت الشركة الليبية للحديد والصلب، أمس الأحد، الأسباب التي استندت عليها مؤخرًا لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%، لافتة إلى أنّها تعتمد في عملياتها الإنتاجية على الكثير من المدخلات التي يتم توريدها من الخارج، ومنها مكورات الحديد، عروق الصلب، البلاطات، المواد الحرارية، مواد التشغيل المضافة، قطع الغيار وغيرها.

وذكرت الشركة، في توضيح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تقوم بمراجعة أسعار بيع منتجاتها وفقًا للمتغيرات بالسوق العالمية زيادة أو نقصانًا، مشيرة إلى أنّها اضطرت خلال السنة الحالية 2022 لإجراء تعديل في الأسعار.

مشيرة الى انه تضمنت التغيرات، قرارها في 13 يناير الماضي تخفيض أسعار منتجاتها من اللفات على الساخن بنسبة 8%، وفي 15 فبراير قررت الشركة تخفيض أسعار بيع حديد التسليح حجم 8 ملم بنسبة 10%.

ولكن بنهاية شهر فبراير الماضي، ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، تقول الشركة إن حدوث إرباك لأسواق الصلب العالمية، وارتفاع أسعار العروق من حوالي 700 دولار للطن إلى حوالي 840 دولارا وبزيادة 20%، دفعها إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة 10%، وفقا للقرار رقم 81 للسنة 2022.

وأضافت الشركة أن الأسعار العالمية استمرت في الارتفاع، حتى وصلت أسعار العروق إلى 930 دولارًا للطن، وأسعار حديد التسليح إلى أكثر من 960 دولارًا للطن، وأسعار اللفات على الساخن إلى ما يزيد على 1255 دولارًا للطن، مما اضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها مرة أُخرى بنسبة 10%، منعًا من تهريبها إلى دول الجوار.