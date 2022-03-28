أسوشييتد برس: لا صحة للأنباء عن مقتل 10 آلاف مدني ليبي في العام 2011

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” وجود اختلاف بتقديرات ضحايا تدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” العسكري في ليبيا عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن خبراء تأكيدهم عدم سقوط عشرات الآلاف من المدنيين وأن الأرقام التي تتحدث عن هذا مبالغ فيها بشكل كبير بعد أن كشفت منظمات غير حكومية إن عددهم أقل بكثير ويتراوح بين 72 إلى 403 رغم تنفيذ طائرات “ناتو” الحربية أكثر من 9600 مهمة هجومية.

وأضاف التقرير إن الأيام الأخيرة شهدت بروز منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد قتل الحلف عشرات الآلاف من المدنيين إذ قتل 10 آلاف مدني مع أكثر من نصف مليون مصاب فيما نقل عن المحلل السياسي “دانيال سيروير” قوله:”هذه الأرقام تصدمني بشدة لأن الأمر كان مبالغا فيه بشدة”.

بدوره قال المحلل السياسي “آلان كوبرمان”:”إن الادعاءات مبالغ فيها بمقدار 100 مرة أو أكثر” فيما كتب محلل سياسي ثالث هو “كريس وودز” في رسالة بريد إلكتروني للوكالة:”أن المزاعم القائلة بأن عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في الغارات لا يدعمها أي ادعاء علني نعرفه”.

من جانبه أشار “بيرس كازاليت” نائب المتحدث باسم “ناتو” قوله برسالة مماثلة:”تم فعل كل شيء ممكن لتقليل المخاطر على المدنيين ولكن في حملة عسكرية معقدة امتدت لـ7 أشهر من المحتمل أن يتأثر البعض ونحن نأسف بشدة لأي حالة سقوط ضحايا مدنيين”.

ترجمة المرصد – خاص

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