خالد مازن: تكليف “صلاح الدين ارحومة” مديرًا لأمن صرمان

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، قرارًا بتكليف العميد صلاح الدين ارحومة، مديرًا لأمن صرمان.

وجاء القرار رقم 559 لسنة 2022 على العمل به من تاريخ صدوره الموقع اليوم الأحد 27 مارس، وإلغاء كل حكم يخالفه

ومن الجدير بذكره، أنه ،التقى وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مدير مديرية أمن صرمان العميد عبدالله العارف، يوم الخميس الماضي .

واستعرضا الأوضاع الأمنية وعددًا من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المديرية، وفق بيان لصفحة الوزارة على موقع “فيسبوك”».