برعاية الدبيبة.. إطلاق الموقع الإلكتروني لأرشفة تاريخ الصحافة الليبية

تعقد اللجنة التنظيمية لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي، حفلاً اليوم الإثنين، لإطلاق الموقع الإلكتروني لأرشفة تاريخ الصحافة الليبية

ومن المقرر أن يعقد الحفل في فندق كورنثيا في الحادية عشرة صباحًا، ويأتي ضمن فعالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، وفق دعوة وجهتها اللجنة المنظمة إلى الإعلاميين.

وسييقام الحفل برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، كما تتضمن الاحتفالية محاضرة عن تاريخ الصحافة الليبية.

يجدر الاشارة الى أنه في 12 أكتوبر الماضي، قرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الجهات والمؤسسات لتنظيم احتفالية «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022»، واتخاذ الترتيبات والتجهيزات لتنظيمها.